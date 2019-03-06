富、胖開轟不夠 陳晨威一棒致勝

廖健富（資料照）

〔記者吳清正／綜合報導〕廖健富和林泓育昨在自辦熱身賽開轟，新人陳晨威打出致勝安打，終場桃猿以10：8力克韓職KT巫師二軍。

林泓育（資料照）

廖健富和林泓育第1局就轟出全壘打，林泓育並在第4局擊出2分打點安打，第3局則是打了1輪攻下4分。

不過，桃猿洋投史博威和李茲表現不佳，史博威先發3局失4分，被轟1發2分砲，李茲雖然球速達到153公里，中繼2局被擊出5支安打失3分，也包括1支全壘打，打完7局上被追到8：8，下半局陳晨威就擊出致勝安打。

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知念中繼1局爆

統一獅昨兵分兩路和韓職二軍進行熱身賽，A隊的日籍投手知念廣彌中繼1局狂失6分，以2：6敗給起亞虎，B隊則以7：3擊敗高陽英雄。

獅隊新洋投奧斯汀對起亞虎先發3局無失分，只被擊出2支安打，投出5次三振，獅隊在3局下由薛种帷、羅國龍和林祖傑接連安打攻下2分，取得2：0領先。

知念第4局上場中繼，投到第5局無人出局退場，被擊出7支安打失6分、5分責失，雖然接手的鄭鈞仁（1局）、羅里奇（3局）和邱浩鈞（1局）都沒有失分，但獅隊打擊也遭壓制，全場只擊出7支安打，只有羅國龍打出2安。

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