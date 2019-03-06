詹皇「連13季季後賽」紀錄 要GG了嗎

湖人戰績慘淡，詹姆斯連13季打季後賽、連8年闖總冠軍戰的紀錄恐將中斷。（法新社）

湖人晉季後賽機率僅1%

〔記者林岳甫／綜合報導〕「大帝」詹姆斯昨攻下27分、8籃板及6助攻，朗度繳24分、10籃板與12助攻，湖人卻以105：113不敵快艇，吞下3連敗，戰績30勝34敗，落後西部排名第8的馬刺達5.5場勝差。

根據Basketball Reference統計，湖人晉級季後賽的可能性已降到1%，詹皇連13季打季後賽、連8年闖總冠軍戰的紀錄恐將中斷。

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詹皇連8年闖總冠軍戰 紀錄恐將中斷

詹姆斯過去15年分別效力騎士、熱火，僅2003、04年無緣季後賽，隨後成為季後賽固定班底，在2012、13年助熱火2連霸，及2016年率騎士奪隊史首冠。

詹姆斯從2011年起已連8年打進總冠軍賽，去年夏天他加盟湖人，湖人也被看好自2012-13賽季後再度打進西部前8。

詹姆斯本季場均27分、8.7籃板及8.1助攻，與上季27.5分、8.6籃板及9.1助攻差距不大。去年11月他率隊單月打出10勝4敗佳績，但在耶誕大戰對決勇士拉傷鼠蹊部後，湖人戰績一路下滑，他缺席的18場比賽僅拿6勝。

詹姆斯傷癒歸隊後，湖人戰績仍未見起色，近9戰僅2勝，詹皇表示：「我只能努力把每場比賽打好，無論遇到何種困境都要勇敢面對。」

剩下18場 對手都很硬

湖人目前西部排名第10，競爭季後賽主要對手為國王、快艇、馬刺、爵士等。對他們不利的是，剩下18戰有13場對手勝率逾5成，包括暴龍、公鹿、塞爾提克、勇士等勁旅。

此外，湖人本季客場12勝20敗，不如主場18勝14敗，接下來還要9度遠征客場，是另一利空消息。

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