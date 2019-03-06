「風光少帥」變戰犯 華頓飯碗不保

湖人年輕教頭華頓，在季後恐遭摘烏紗帽。 （法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕38歲華頓2015-16賽季擔任勇士代理教練，率隊打出史上最佳開季24連勝，於2016年夏天獲湖人青睞，拿到一份5年合約，成為紫金大軍史上第26位主帥，更是當時最年輕總教練，風光一時。不過，短短3年不到，他恐將變成戰績不佳的代罪羔羊，在季後遭摘烏紗帽。

2015年勇士因總教練柯爾臀部開刀缺陣43場，擔任助理教練的華頓扛起重任，率隊締造開季24場不敗紀錄，以及榮膺單月最佳教練殊榮，期間率灣區大軍打出39勝4敗。

帶領勇士打出好戰績，華頓執教功力受到不少肯定，讓湖人決定重金網羅，期待能縮短重建期。不過，他首年執教僅26勝，上季手握波爾、庫茲馬、英葛蘭等一票潛力新星，勝場僅多9場。

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湖人去年夏天補進「大帝」詹姆斯，唯一目標是搶進季後賽，隨著戰績持續探底，華頓調兵遣將功力飽受籃球營運總裁魔術強森質疑，捲鋪蓋走人消息甚囂塵上。昨《紐約時報》記者史坦透露，華頓預計球季後遭開除，球團首要補強目標為追逐鵜鶘一哥A.戴維斯加盟。

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