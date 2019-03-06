豪哥今戰老東家 哈登「先禮後兵」

暴龍林書豪（左）今將出戰老東家火箭，預計從板凳出發。（資料照）

盛讚豪哥永不放棄

〔記者梁偉銘／綜合報導〕暴龍台灣時間今上午9時在主場迎戰火箭，面對5連勝氣勢正旺的火箭，林書豪亟待揮別低潮，向老東家證明實力，「大鬍子」哈登則盛讚林書豪是永不放棄的好球員。

林書豪曾於2012至14球季效力火箭，還與哈登並肩作戰，如今雙方各為其主，即將場上交鋒，哈登昨練球後受訪，看好暴龍透過季中交易補進長人M.加索和林書豪，已讓戰力持續提升，「他們是支很棒球隊，擁有足夠板凳深度，相當難以應付。」

哈登還點名熟悉的林書豪，「我們之前當過隊友，他在場上不會退縮而且充滿競爭力，總是努力比賽和訓練。」

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不過林書豪錯失轉戰暴龍首場先發機會，前役對活塞手感失溫，8投盡墨僅靠罰球拿下1分，今與火箭之戰「暴龍一哥」雷納德可望重返先發，豪小子預計回板凳支援，只要找回過往對火箭場均9.3分水準，仍可重新贏得教練團信任。

NBA海外賽 暌違16年再赴日

此外，NBA積極拓展亞洲市場，下季海外熱身賽10月8、10日火箭與暴龍將於日本埼玉練兵兩場，這也是聯盟相隔16年再度赴日舉辦海外賽。

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