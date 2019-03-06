「老飛人」尬「閃電俠」 大演「三分球+搧鍋」秀

42歲卡特（中）與37歲魏德（右）對尬，兩人都有精彩表現。 （今日美國）

42歲卡特砍7記三分彈

〔記者梁偉銘／綜合報導〕年紀加總快80歲的兩老互尬，42歲卡特與37歲魏德都證明身手依舊。卡特狂砍7記三分彈，攻下老鷹最高21分；「閃電俠」魏德則在末節接管戰局，率熱火114：113驚險留下主場勝利。

本季結束將退休的魏德，替補上陣飆出全場最多23分，外加5助攻、2籃板、2阻攻；卡特則成為聯盟史上唯一逾40歲還能單場命中7個三分球的老將。

魏德說：「這傢伙還能打，對老鷹來說，能有卡特真的很重要。」卡特則回應，與魏德交手充滿樂趣，「他已贏得所有美好榮譽。每晚賣力打球，相信自己在場上的偉大，直到你再也沒機會看到他。」

請繼續往下閱讀...

魏德1052次阻攻 超越喬丹

魏德攻守俱佳，第4節獨取14分，包括最後46.6秒關鍵兩分球，把領先擴大為114：111。此外，他生涯總計1052次阻攻也超越「籃球之神」喬丹的1051次，成為聯盟史上最會搧鍋的後衛。

卡特不遑多讓，生涯總得分25292分超越「大嘴」米勒，躍居聯盟史上第20。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/