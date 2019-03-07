技壓澤村賞！ 大王告別貧打地獄

「火腿大王」王柏融揮別短暫低潮，昨天首打席面對羅德「澤村賞」強投涌井秀章就敲安。（資料照，取自火腿臉書）

羅德「澤村賞」強投涌井秀章。（資料照，取自羅德推特）

終止連5打數無安打

〔記者吳清正／綜合報導〕王柏融昨天首打席就敲安，終止連5打數無安打的小低潮，全場2安打、2打點，日本火腿隊仍以7：10敗給羅德隊。

王柏融從分組練習賽到自辦熱身賽連續7場都有安打，打擊率高達0.625，但公辦熱身賽遭到真正考驗，前3場7打數只有1安打，打擊率0.143；不過，王柏融很快調整過來，昨天重現大王的打擊威力。

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棒打澤村賞強投涌井

王柏融昨擔任第5棒、指定打擊，首局面對曾獲象徵年度最佳投手「澤村賞」和3次勝投王的羅德王牌投手涌井秀章，把中間偏高的136公里卡特球打成中外野平飛安打，終止連5打數無安打。涌井秀章去年7勝9敗，防禦率3.70。

日本火腿淺間大基擊出4安打，近藤健介2安打、2打點，大田泰示轟出陽春彈，前6局以4：3領先；7局下，王柏融在1出局滿壘時打出高飛犧牲打，將比數拉開到5：3。

但8局上，日本火腿牛棚在2出局無人在壘的情況下突然崩盤，羅德隊連續8人上壘，擊出5支安打，包括岡大海的2分砲，一口氣攻下7分，以10：5超前。

9局下，日本火腿無人出局攻佔二、三壘，王柏融把143公里的直球打穿一、二壘防線，鶴岡慎也高飛犧牲打追加1分，但谷內亮太打成再見雙殺。

王柏融公辦熱身賽11打數3安打，打擊率0.273，打下2分打點，日本火腿隊將於台灣時間今天中午12點再戰羅德。

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