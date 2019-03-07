田中若4扛開幕戰 日投新紀錄

田中將大今年可望再度榮膺開幕戰先發。（資料照）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕洋基開幕戰將於3月29日在主場出戰金鶯，早已宣布由王牌右投塞維里諾掛帥，但塞維里諾春訓熱身賽1球都還沒投，即因肩傷休兵，若趕不上開幕戰，可望由田中將大4度榮膺先發，刷新大聯盟日籍投手紀錄。

洋基塞維里諾 肩膀出狀況

塞維里諾原訂昨投今年首場熱身賽，賽前卻因右肩發炎不適喊停，總教練布恩表示，塞維里諾將停止練投至少兩週，很有可能趕不上開幕戰。

塞維里諾已進行MRI檢查，也將注射可體松和消炎藥，布恩說：「目前看來應該只是發炎，並無大礙，如果真是如此，希望休兩週就沒事了。」

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25歲塞維里諾去年首扛開幕戰，中斷田中連3年開幕戰先發，今年若因傷趕不及開季，可能換成田中或派克斯頓榮膺重任。

田中2015年至17年都為洋基打頭陣，成為大聯盟史上首位連3年擔任開幕戰先發的日本投手，追平野茂英雄3度投開幕戰的紀錄（2000、03至04年），一旦田中再獲青睞，將締造日投新頁，也引發日媒關注。

洋基先發輪值除了塞維里諾、田中、派克斯頓，還包括哈普、生涯最後一季的沙巴西亞。大聯盟官網指出，塞維里諾的戰力缺口，也有可能對外網羅自由球員來填補。

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