「豪」手感盡失 暴龍連敗輸在板凳

林書豪尚未找回手感，昨替補僅繳出2分、2籃板、2助攻，暴龍苦吞2連敗。（資料照，今日美國）

〔記者林岳甫／綜合報導〕林書豪昨重回替補角色，但失去的進攻信心仍找不回來，僅上場11分鐘及5投1中，繳出2分、2籃板、2助攻及3失誤，暴龍更因板凳火力不繼，95：107不敵火箭，吞下2連敗。豪小子得設法振作，才有機會以「板凳暴徒」之姿，在競爭激烈的季後賽再展身手。

龍袍加身後 三分球17投0中

前役對活塞之戰因一哥雷納德輪休，林書豪獲首次代表新東家先發機會，卻收下8投皆墨、僅1分的低迷數據。昨他面對昔日東家火箭，手感依舊低迷，且效力暴龍期間三分線上出手17次，尚未進球。

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倒數17場 林書豪須設法回溫

林書豪待在場上時，暴龍每100回合得分降至92.1分，比對手少15.4分，凸顯他尚未融入新東家。暴龍戰績46勝19敗，晉級季後賽魔術數字為2，豪小子可望重返季後賽舞台，但當務之急是在剩餘17場季賽中，找回在老鷹的穩定表現，爭取教練團信任，站穩輪替陣容。

暴龍昨先發5將雷納德26分，西亞卡姆17分、10籃板，伊巴卡10分、15籃板，D.格林14分，羅利8分、6助攻，他們能與火箭先發抗衡，第三節更聯手率隊打出34：14，克服上半場最多22分落後，帶著2分領先進入末節。

只是暴龍板凳在末節率先上陣卻難以守成，昨全隊替補群僅20分進帳，火箭高達37分，成輸球主因。首當其衝是主要板凳戰力林書豪、M.加索、阿努諾比，不只豪小子嚴重熄火，M.加索、阿努諾比場上正負值為離譜的-30，林書豪是-22。暴龍主帥納斯坦言，球隊替補陣容狀態起伏不定，得設法讓他們的表現變得更好。

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