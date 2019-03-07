勇士4缺1 吞主場9年來最慘敗

2019/03/07 06:00

塞爾提克海沃德（中）試圖突破柯瑞（右）和卡森斯（左）防守，他昨攻下全隊最高30分，助隊大勝勇士。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕K.湯普森昨因右膝痠痛連2場休兵，結果杜蘭特又手感不佳，只剩柯瑞稍微振作進帳23分，勇士最終以95：128不敵塞爾提克，更是隊史9年來在主場輸最慘的戰役。

尋求3連霸的勇士，本季遇到不少傷病問題，柯瑞因腳踝、左膝受傷，共缺陣11場比賽；如今換成湯普森右膝出現不適，衛冕軍尚未找出頂替人選，若他傷勢不樂觀，恐造成灣區大軍挑戰霸業的危機。據統計，勇士「4巨頭」柯瑞、杜蘭特、湯普森及D.格林本季共同聯手45場，取得34勝9敗，但若缺少1人，戰績變成平庸的10勝10敗。

湯普森昨高掛免戰牌，勇士顯然存在極高輸球風險，而杜蘭特又狀況不佳，雖斬獲18分，但出手16次僅命中5球，包括三分球5投皆墨，使得衛冕軍在主場難以抵抗共5人得分上雙的塞爾提克。

勇士本季共5度在主場輸分逾20分大關，此仗更是自2009年11月29日在主場輸湖人33分後，暌違9年再次慘敗。主帥柯爾坦言，「我們這場比賽都在慢跑，根本沒有人想要全力以赴，這真的很難堪。」

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