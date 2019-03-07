溜馬新一哥竄起 打臉外界質疑

波丹諾維奇在歐拉迪波缺陣期間成為溜馬新一哥，場均可繳出21.1分。（今日美國）

〔記者林岳甫／綜合報導〕溜馬失去一哥歐拉迪波後，原本被外界認為恐會退出東部強權之列，29歲波丹諾維奇不願被人看衰，昨攻下全隊最高27分，搭配長人M.透納、T.楊恩捍衛禁區有功，率隊以105：96氣走公牛，本季4度對戰全勝風城大軍。

波丹諾維奇昨14投9中，包括4顆三分球，末節更獨拿10分，展現新一哥架式，透納10分、11籃板及7阻攻，楊恩進帳11分與6籃板，3人都是贏球功臣。

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歐拉迪波本季場均18.8分，為陣中頭號得分王，但他在1月下旬右膝嚴重受傷，使得球隊被外界唱衰，斷言他們難保東部前3席次。

波丹諾維奇在歐拉迪波缺陣後，便一肩扛下進攻主力，助溜馬以42勝23敗，持續位居分部第3。值得一提的是，歐拉迪波缺席29場，波丹諾維奇場均得分21.1分，與歐拉迪波共同上陣36場，場均僅14.9分。他說：「我想很多人都不相信我們現在會排在這個名次。」

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