WSBL》國泰連勝難撼動 菜鳥問鼎得分后

國泰林育庭（中）昨砍進全場最高25分，助隊維持不敗之身。（記者林正堃攝）

國泰新人陳薇安（右）本季場均得分19.7分，暫居聯盟得分后。（記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／板橋報導〕第14季WSBL超級籃球聯賽昨繼續在板橋體育館開戰，國泰維持不敗之師，後衛林育庭攻下全場最高25分，外加8籃板，終場以81：58擊敗中華電信，戰績9勝0敗，穩居龍頭。

當領頭羊 林育庭25分、8籃板

本季WSBL戰績形成明顯的強弱A、B段班，排第二的電信仍拿國泰沒轍，從開賽就落後到最後一刻，次節更陷入雙位數的落後，勝負提早底定。電信本季對其餘兩隊6戰全勝，碰上國泰則是0勝3敗。

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國泰今年有多名主力加盟中國WCBA，但一口氣補進4位具有世大運或青年隊國手資歷的新秀，戰力維持高檔，各隊仍難以撼動其霸業。昔日得分后黃凡珊離隊後，25歲的林育庭扛起球隊攻守重任，並帶領菜鳥成長。她表示，「學妹的進攻能力都很出色，但節奏掌握仍不夠成熟，無論在場內外，我都會隨時提醒，期待她們能更進步。」

鄭慧芸：陳薇安進攻須更多元

176公分的菜鳥陳薇安昨攻下全場次高的18分，本季場均得分高達19.7分，暫居聯盟得分后。對於新人球季就已成為得分主力，教練鄭慧芸認為，「陳薇安過去在學生時代主打中鋒，但到了更高層級就必須改打小前鋒，進攻技巧必須更多元，才有機會加入國家隊。」

另一場比賽，台元主控彭曉彤帶傷上陣，僅出賽不到17分鐘，攻下4分就退場，但球隊並未亂了方寸，陳萓峰攻下全場最高15分，菜鳥卓敬也進帳13分，聯手率隊以78：56擊敗台電，戰績3勝6敗，排名第3，所有勝場皆來自台電。

台電主控郭佳紋攻下全隊最高12分，仍無法將球隊拉出泥淖，本季0勝9敗，陷入跨季29連敗的窘境，上次在例行賽贏球，已要追溯到2017年的3月1日。

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