SBL》台啤後場有缺口 富邦盼拉下金酒

裕隆桑尼（左）前一場對台啤遭重兵看守，今能否發揮攸關勝負。（資料照，記者陳志曲攝）

台啤後場戰力陷入傷兵危機，主控蔣淯安（中）前役便因傷缺陣。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕第16季SBL超級籃球聯賽，今起所有例行賽移師板橋體育館開打。各隊皆剩下不到9場賽程，除了台銀淘汰指數剩1，幾乎無緣季後賽外，其餘六隊都將為季後賽種子排序力爭上游。

台啤近8場豪取7勝，擠下金酒登上龍頭，勝差還拉開到2場，今晚8點將出戰裕隆，兩軍本季前4次交手，台啤搶下3勝，但主控蔣淯安前一役因腿傷缺賽，加上于煥亞左小腿脛骨疼痛，成力煥也受頸傷所苦，後場戰力拉警報。

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裕隆洋將桑尼場均能轟下23.9分，暫居聯盟得分王，也是本季最佳洋將大熱門。但前一場遭遇台啤重兵看管，僅攻下本季新低7分。周俊三表示，「桑尼是裕隆的攻守核心，我們針對他設下嚴防，最重要的是不能讓他在籃下予取予求。」

戰績排名第3的富邦勇士，距離第2名的金酒僅剩半場勝差，教練許晉哲期盼球隊能在例行賽拉尾盤，衝進前2名，取得季後賽優勢。但今晚6點將碰上「天敵」達欣，對於勇士將是嚴峻的考驗。達欣本季對戰勇士4戰全勝，且近4戰拿下3勝，戰績也爬升至第4名，與富邦僅有1場勝差。

達欣NBA級洋將梅奧拿下三分球大賽冠軍後，近5場三分球投27球僅8中，但教練范耿祥認為，「梅奧上半季受傷勢影響，主要進攻著重於外線，但近期切入變得更犀利，對球隊有更大幫助。」

自第12季例行賽起，季後賽採7隊取6晉級的賽制，戰績前二名保送晉級次輪，第三、四名首輪將先取得1勝，與六、五名進行4戰3勝的比賽。

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