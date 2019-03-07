黃鈺仁積極復健 目標4月世錦賽

極速超跑集團掛名贊助彰師大跆拳道隊，要做前進2020奧運最強後盾。（記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕極速超跑集團跨界與跆拳道合作，昨宣布掛名贊助國立彰化師範大學跆拳道代表隊，未來將提供彰師大一切訓練資源，包括參與國際賽、移地訓練、更新軟、硬體設備、聘請外師等費用，期盼成為選手最強的後盾。

彰化師大跆拳道隊已成立超過10年，昨全隊北上參與簽約記者會，其中看板選手黃鈺仁、蘇柏亞和楊宗燁也都出席，一同宣示踢進奧運的決心。男子68公斤級的黃鈺仁，目前排名世界第4，也被視為台灣在東京奧運奪牌的重點選手，但年初因舊傷半月板破損加劇，決定進行手術，錯過日前美國公開賽，下週世錦賽國手選拔也將缺席。

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黃鈺仁透露，「右膝傷勢復元的情況比預期快，前一陣子我迫不及待地開始訓練，卻無法隨心所欲彎曲，之後也被教練和防護員制止，必須按部就班的復健，不得操之過急。」養傷期間，黃鈺仁持續加強核心和下盤肌力，他表示，「我很有信心能趕上4月底世錦賽，就算無法100%回到巔峰水準，但也能一腳打天下。」

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