中職「50萬男」上看17人 「富仇者聯盟」高機密

過去兩季飽受傷勢所苦的高國輝，月薪守住50萬級，砍至52.5萬。 （資料照）

高國輝砍至52.5萬 林哲瑄月薪降至55萬元。（資料照）

倪福德加入50萬男 林益全月薪減至70萬元。（資料照）

〔記者羅志朋／綜合報導〕富邦悍將昨公布主力選手調薪結果，其中林益全、林哲瑄、高國輝和倪福德本季月薪都在50萬元以上，今年中職「50萬俱樂部」達16人，已寫下史上新高紀錄，周思齊月薪尚未談定，保住50萬元應不成問題，可望上看17人。

倪福德獲加薪，升至50萬元。（資料照）

林益全去年球季月薪80萬元，出賽95場、8轟、54分打點、打擊率3成15都是個人單季新低數據，本季月薪降至70萬元；高國輝過去兩季飽受傷勢所苦，兩年合計僅出賽87場、擠出12轟、累積打擊率2成37，連奪三年全壘打王光彩褪色，新球季月薪從75萬元大砍剩52.5萬元。

富邦悍將公布「薪」情

50萬俱樂部 悍將佔5人

中職月薪50萬俱樂部

悍將隊長林哲瑄去年雖繳出10轟、18盜、打擊率2成78，外帶59分打點的成績，但仍難逃減5萬元命運，本季月薪降至55萬元，倪福德則升至50萬元，加上本季全聯盟最高月薪75萬元的胡金龍，悍將50萬俱樂部有5名成員。

另外，本季彭政閔、林泓育月薪70萬元並列第二，李振昌62萬元、陳鏞基60萬元、陳禹勳和陳俊秀55萬元、潘武雄54萬元、潘威倫52萬元，鄭凱文、張志豪和郭嚴文皆為50萬元，本季中職50萬俱樂部共計16人，刷新去年15人紀錄。

值得一提的是，周思齊去年球季月薪55萬元，他和中信兄弟5年合約剛走完，近期選擇走上薪資仲裁之路，新球季薪水未定，不過去年他成績不俗，打擊率3成05、11轟、64分打點，月薪保住50萬元應可期待，本季中職50萬俱樂部上看17人。

請繼續往下閱讀...

昔日中信兄弟棄將蔣智賢、張正偉、陳鴻文和林煜清，去年來到悍將表現獲肯定，新球季皆加薪，只是悍將球團並未對外公布4人去年和今年的月薪，薪資行情完全隱匿，在全球職業運動屬極為罕見的狀況。

對此，悍將球團表示，球員透過經紀公司，向球團表達不公布個人薪資，球團尊重球員個人意願。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/