江辰晏翻紅 小「複」翁月薪22萬

統一獅加薪名單

〔記者羅志朋／綜合報導〕統一獅昨公布部分選手調薪結果，最受矚目的是23歲左投江辰晏，上季表現亮眼，收下兩年複數年約，本季月薪22萬元。

統一獅23歲左投江辰晏，收下兩年複數年約，本季月薪22萬元。（資料照）

2017年江辰晏出賽11場，其中10場先發，1勝難求，苦吞4敗、防禦率6.11，去年表現大躍進，戰績8勝4敗、防禦率3.46，加上去年台日交流賽以及上月對西武雙獅戰先發表現優異，月薪從12.5萬元調升至22萬元，明年25萬元。

統一獅邱浩鈞本季月薪從15萬元漲至24萬元。（資料照）

獅隊領隊蘇泰安說，「球隊很看重江辰晏努力與進步，給予肯定，期許他能自我挑戰，相信他的成績不僅如此，還可以更好，成為球隊重要先發投手。」

獅隊牛棚大將王鏡銘也獲兩年複數年約，本季月薪從36萬元漲至41萬元，明年43萬元。（資料照）

中繼王邱浩鈞

加薪至24萬

另外，邱浩鈞去年奪中繼王，本季月薪從15萬元漲至24萬元，明年27萬元；另一牛棚大將王鏡銘也獲兩年複數年約，本季月薪從36萬元漲至41萬元，明年43萬元。

王鏡銘2年複數約

漲至41萬

獅隊野手鄧志偉和潘彥廷同獲加薪5萬元，本季月薪分別為17萬元、12萬元。至於去年新人王施子謙和終結者陳韻文，目前還未完成談薪。

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