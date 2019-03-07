猛獅發功炸19安 痛宰悍將

帶著加薪9.5萬元的好「薪」情，江辰晏先發奪勝，在自辦熱身賽痛宰富邦悍將。 （資料照）

〔記者羅志朋／綜合報導〕昨自辦熱身賽統一獅對富邦悍將，獅隊全場狂敲19支安打，最終就以14：2大勝，江辰晏先發5局失1分拿下勝投。

昨役獅隊全場所敲19安當中，包括楊家維、郭阜林和潘武雄都開轟，獅隊打線火力全開擊潰對手，悍將所得分數全靠全壘打進帳，蔣智賢、張建銘先後開轟。

登板好「薪」情 江辰晏先發奪勝

江辰晏今年獲加薪9.5萬元，新球季月薪來到22萬元，昨帶著好「薪」情登板，先發5局被敲5安，另飆5K，僅挨蔣智賢陽春砲掉1分，熱身賽已連13局未投保送，本季絕對是獅隊倚賴的先發輪值戰力。

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江辰晏2013年加盟獅隊，去年拿到8勝已是單季最多，今年2月熱身賽對西武獅，他先發4局無失分，對斗山熊二軍後援4局同樣無失分，更締造連9打席奪三振。

林泓育開轟 猿大勝斗山熊二軍

另一場熱身賽Lamigo桃猿對韓職斗山熊二軍，桃猿以9：1贏球，桃猿前6局攻勢不斷，其中第3局林泓育開轟，洋投尼克斯先發4局被敲4安，無失分，6局下翁瑋均遭全玟哉轟陽春砲掉分。

另一戰中信兄弟以8：0擊敗起亞虎二軍，洋投萊福力先發4局無失分，洪宸宇中繼3局無失分。

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