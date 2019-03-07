中職30系列》「7000」路易士 早期最貴洋將

職棒5年兄弟象洋砲路易士（右），月薪7000美元（約台幣18.9萬元），打破當時洋將最高薪紀錄。（取自中職聯盟）

近年來，中職最高薪洋將月薪破2.5萬美元、甚至達3萬美元，早已非新鮮事，大咖洋砲曼尼更寫下月薪5萬美元（150萬台幣）紀錄，不過，職棒草創時期洋將月薪最多僅3000美元。

草創期洋將月領最多3000美元

1989年有23名美國和中南美洲籍、資歷至少小聯盟2A起跳的外籍球員來台，參加該年9月15日起為期3天的中職洋將測試會，地點在龍潭棒球場，最終16人雀屏中選，平均年齡不到26歲，9月22日中職舉辦4球團洋將選秀會，龍獅虎象各挑4人。

職棒元年規定洋將月薪最多3000美元，以當時匯率計算約合台幣81000元，等於頂級本土選手薪水，領足12個月，稅金由球團支付，無簽約金。

請繼續往下閱讀...

「微笑喬治」趙士強原定擔任味全龍隊史首位總教練，因職棒開打前夕罹患急性肝炎，轉任龍隊「純青育樂」副總，並參與職棒元年洋將測試、選秀過程，他說，「3000美元還能找到這麼多好選手，實在不簡單。」

到了職棒2年，洋將最高月薪飆到5500美元，約合台幣14.8萬元，幾乎翻倍成長，比本土球員高出不少，卻引發爭議，後來領隊會議曾決議，洋將薪水不能高過本土。

職棒5年兄弟象找來洋砲路易士，開出月薪7000美元高價，約合台幣18.9萬元，當時打破洋將最高薪紀錄，球迷直稱他「7000」，那一年全聯盟最高薪是黃平洋的月薪24萬元。

薪資上限取消 各隊不再公布洋將薪資

職棒爆發首次假球案，其後很長一段時間各隊共同默契是，洋將薪資上限為1萬美元，且球季期間才支薪，取消領足12個月的規定；如今薪資上限早已取消，但各隊都未公布洋將月薪，甚至本土選手也是部分公開，和早年全公開的作法大相逕庭。

（記者羅志朋）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/