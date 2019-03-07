全英羽球公開賽》戴資穎首輪 輕取李文珊

戴資穎（資料照，法新社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕素有「小世錦賽」美名的超級1000系列全英公開賽昨天正式點燃戰火，問鼎女單3連霸的世界球后戴資穎昨天深夜於首輪提拍上陣，她賽前還揪「穎迷」陪她對抗時差，面對世界排名第13的加拿大華裔女將李文珊，僅花費29分鐘，以21：12、21：15贏球，晉級次輪。

英國與台灣有8小時時差，目前溫度也偏低，早晚低於攝氏10度，戴資穎賽前不禁在IG上寫道，「這裡好冷噢」，同時希望粉絲看比賽跟她一起調時差，昨晚間11點40分，終於盼到球后身影。

辛度遭成池鉉擊敗

戴資穎昨開賽以5：0開局，氣勢如虹，後半段祭出拿手假動作打法，擴大比分，以21：12霸氣拿下首局，次局延續氣勢，儘管偶有零星失誤，小戴隨後美技連發，以一記高超的網前對角球，順利收下比賽。

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世界第一男雙也落馬

女單戰況，冠軍熱門之一的第5種子印度女將辛度昨天首輪遭遇南韓成池鉉，纏鬥81分鐘，終場以16：21、22：20、18：21落敗，印度爭冠希望落在前球后賽娜身上；第2種子日本好手奧原希望以21：17、21：16力克印尼東宗，順利挺進次輪。

另外，昨天最大冷門是世界排名第1的印尼男雙組合吉德翁／蘇卡穆約首輪中箭落馬，面對世界排名第12的中國組合張楠／劉成，苦戰68分鐘，頭號種子以19：21、22：20、17：21吞敗，宣告3連霸夢碎，張楠／劉成次輪則要面對台灣「麟洋配」李洋／王齊麟。

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