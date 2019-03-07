企業射箭聯賽月底開弓 譚雅婷、鄧宇成當狀元

企業射箭聯賽元年將於3月30日登場，昨在喜來登飯店舉辦選秀會。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕企業射箭聯賽元年將在3月30、31日，於國立體大射箭場點燃戰火，昨在台北喜來登飯店進行選秀會，48位國內頂尖射手參與，而甲山林隊拿到男、女狀元籤，領隊兼教練倪大智選擇「天才少女」譚雅婷及2017年世大運反曲弓男團銀牌成員鄧宇成。

甲山林隊選擇譚雅婷（左）及鄧宇成（右）成為選秀狀元。（記者林岳甫攝）

台灣射箭隊近年國際賽表現出色，2016年里約奧運女團射銅牌，台北世大運4銀、1銅，去年雅加達亞運2金、1銀、1銅，締造隊史最佳成績。

為讓我眾家射手累積實戰經驗，在2020年東京奧運再創佳績，凱撒、寒舍、甲山林、台中商銀及恒耀工業等5企業響應組隊，每隊投入約350萬元打造聯賽。此外，5家企業共同挹注資金成立U18青年隊，讓潛力小將能提前與成人對抗，避免箭壇青黃不接。

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譚雅婷挾2屆奧運、2屆亞運國手資歷，毫不意外成為狀元，至於她去年11月不慎跌倒，造成左手小指骨裂，經開刀治療後，恢復狀況不錯，預計在週日青年盃小試身手，終極目標為再闖奧運。她笑說，「我若當3屆奧運國手，感覺滿厲害的。」

鄧宇成力壓魏均珩、饒廷宇、羅偉旻、高浩文等亞、奧運國手，意外成狀元郎。倪大智說：「我在國家隊期間觀察鄧宇成，對他有很好印象，有機會當然先選他，我會給他更好的磨練。」

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