楊俊瀚力求「錶」現 下週四青年盃驗收

台灣田徑短跑好手楊俊瀚昨出席宇舶錶代言記者會。（記者羅沛德攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕聯邦銀行年度代言人「台灣最速男」楊俊瀚上週六結束美國移訓返台，昨出席精品手錶活動，看起來神采奕奕，他透露，返台後立即投入訓練，沒有時差問題，下週四將在板橋參加新北市青年盃田徑錦標賽200公尺賽事。

赴美移訓 英文有進步

楊俊瀚此次赴美移訓將近2個月，除了成績進步，他透露，英文倒是進步不少，至少去餐廳點餐基本沒問題，目前還能跟美國教練用簡單英文溝通，傳訊息也都用英文，移訓期間參加室內賽，有外國選手找他合影，他再三跟對方確認，是否真的認識他，「應該不會以為我是蘇炳添吧，對方強調知道我是誰。」

參加較不熟悉的室內賽事，60公尺個人最佳來到6秒72，雖然仍跟國際菁英有段小差距，楊俊瀚表示，就是跟自己比較，找到問題，然後想辦法解決。他補充，國外跟國內的教練一致認為他的起跑需要加強，這趟就是針對前段加速以及爆發力作提升。

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跟時間賽跑 看齊波爾特

楊俊瀚昨天出席精品手錶新品記者會，100公尺世界紀錄保持人「牙買加閃電」波爾特就是該品牌代言人，楊俊瀚表示，運動員就是在跟時間賽跑，波爾特是田徑界傳奇人物，自己也想向他看齊。

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