總得分超越「神」 詹皇喻如同加冕

詹姆斯（見圖）昨攻下31分，生涯得分32311分正式超越喬丹，躍居NBA史上第4。（今日美國）

喬丹（見圖）對詹姆斯來說，是神一般的存在。（資料照，美聯社）

32311分勝過喬丹 躍史上第4

〔記者粘藐云／綜合報導〕詹姆斯昨飆出31分，生涯得分來到32311分，超越「籃球之神」喬丹的32292分，躍居NBA史上第4，但湖人仍以99：115不敵金塊，近7戰吞下6敗，落後西部排名第8的快艇達6.5場，與季後賽漸行漸遠。

與偶像初見面 像見到上帝

詹姆斯在第2節還剩5分多鐘時，切入上籃命中且製造對手犯規，完成「3分打」，生涯得分正式超越喬丹。詹皇曾說，達成里程碑後不曉得自己會有什麼樣的反應，他卻在暫停時坐在場邊掩面流淚，難掩激動。

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詹姆斯一直把喬丹視為偶像，他回憶16歲時首次見到喬丹，「見到他如同見到上帝」。他透露，小時候連喬丹球鞋都買不起，但喬丹影響自己甚大，不只模仿他的動作、為他穿上23號球衣，甚至最初也是因為他才成為籃球員，「在我心中，喬丹是神一般的存在，很感謝他對我的影響，我也期待未來自己能影響更多像我一樣的孩子。」

詹姆斯31分 湖人吞4連敗

終於完成夢想，得分超越喬丹，詹姆斯說：「在我生涯中，達成許多成就，但這是最重要的一項，與拿下總冠軍一樣重要。」

詹姆斯攻下全場最高31分，但在兩大得分好手庫茲馬、英葛蘭因傷缺陣下，湖人一路挨打，黯然吞下4連敗。

金塊先發5人得分上雙，後衛巴頓攻下全隊最高23分，哈里斯19分，哈里斯也為詹皇送上祝福，他說：「不得不欣賞他，很榮幸可以見證這一刻。」

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