湖人不振歸咎交易 鵜鶘反轟大嘴巴

湖人將戰績一敗塗地的原因，歸咎於先前與鵜鶘A.戴維斯（左）的交易不順。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕湖人近況低迷，近7戰吞下6敗，還傳出球隊內部氣氛不融洽的說法，日前湖人老闆珍妮巴斯受訪，把問題推向先前與鵜鶘的交易風波。但鵜鶘球團卻表示，報價內容是對方先流出，雙方各執一詞。

湖人在交易大限前原有意網羅鵜鶘「一眉哥」A.戴維斯，甚至不惜送出多名年輕好手，包含波爾、英葛蘭、庫茲馬等人，在交易傳聞爆發後，湖人小將人心惶惶，但最後鵜鶘不願在季中把戴維斯送走，交易最終告吹，湖人的戰績也一落千丈。

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珍妮認為，這是對手刻意散布消息，去分化、影響球隊，「這些事情被散布出去，也傷害了我們的年輕球員。」球隊總裁魔術強森也批評，鵜鶘當初根本無心交易，這樣的作為影響球員情緒。

對於湖人高層的指控，鵜鶘昨反擊，認為是對方先走漏消息，且球團原本就不打算在季中把戴維斯交易出去，「我們和湖人聯絡後，不到1分鐘報價的內容都走漏出去，這令我們很沮喪。」

隨著交易無疾而終，也讓湖人、鵜鶘兩敗俱傷，湖人目前戰績30勝35負，與第8名快艇的勝差持續擴大，加上球員傷病問題嚴重，晉級季後賽的機率甚至只剩1%；而鵜鶘的狀況也不佳，排名還在湖人之後。

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