全英羽球公開賽》種子掉滿地 依瑟儂連2年首輪止步

頭號種子戴資穎挑戰全英賽3連霸，必須步步為營。（資料照，歐新社）

戴資穎勁敵依瑟儂連2年止步首輪。（資料照，法新社）

南韓一姊成池鉉以非種子之姿晉級8強。（今日美國）

戴資穎勁敵 惜敗陳曉欣

〔記者卓佳萍／綜合報導〕2019年超級1000系列全英公開賽首輪，不少種子選手中箭落馬，兩屆冠軍中國諶龍、泰國好手依瑟儂及女雙第二種子日本高橋禮華／松友美佐紀等都提前出局，男、女單世界排名第一的日本桃田賢斗、台灣戴資穎則朝冠軍之路邁進。

南韓一姊 成池鉉晉8強

兩屆全英賽亞軍的依瑟儂被視為戴資穎連霸之路勁敵，她昨苦戰3局後不敵中國陳曉欣，連兩年在首輪打包。首輪扳倒辛度的南韓女將成池鉉，昨苦戰76分鐘才以21：11、18：21、21：18擊退香港女將張雁宜，挺進八強。中國女將陳雨菲則以21：6、17：21、21：19險勝日本美少女大堀彩，晉級女單八強。

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男單方面，南韓前球王孫完虎首輪面對日本名將西本拳太，中途因傷棄賽；中國名將諶龍首輪不敵世界排名32的丹麥傑姆克；曾在全英賽6度封王、去年亞軍林丹，首輪也敗給日本好手常山幹太，中國男單目前剩下尋求衛冕的石宇奇、黃宇翔與陸光祖。

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