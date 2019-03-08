SBL》一「夫」當關 台啤王位更穩

台啤洋將塞瑟夫（中）攻下全隊最高22分、12籃板。（記者陳志曲攝）

〔記者廖聿偉／板橋報導〕戰績排名第一的台啤昨開賽就火力全開，拉出14：2的攻勢，終場以79：73擊敗裕隆，近9場拿下8勝，戰績19勝10敗，拉開與第二名的勝差至2.5場。上週最佳洋將塞瑟夫攻下全隊最高22分、12籃板，後衛蔣淯安帶傷上陣進帳14分。

裕隆呂政儒（中）距離生涯5000分僅差13分。（記者陳志曲攝）

台啤首節團隊三分球10投7中，灌進35分，次節手感驟降，三分球10投僅1中，單節只拿下9分。總教練周俊三表示，年輕球隊習慣打順風球，陷入低潮時無法立即調整，才會贏得如此艱辛。

211公分的塞瑟夫近6場有5場得分飆破20大關，成為球隊戰績長紅的主因。周俊三認為，塞瑟夫在籃下有足夠的牽制力，能製造外圍的空檔，對球隊幫助很大。

請繼續往下閱讀...

裕隆洋將桑尼攻下全場最高26分、23籃板，但B.戴維斯卻陷入低潮，僅上場14分鐘進帳6分。主帥李啟億表示，戴維斯專注力不足，防守也漏洞百出，他在場上球隊落後不斷擴大，因此提前將他換下。

SBL洋將大限為3月11日，若下一場戴維斯無法及時回穩，裕隆考慮再度更換洋將。

呂政儒5000分快達陣

裕隆射手呂政儒貢獻21分，在SBL生涯累積得分已達4987分，本週有機會成為聯盟史上首位達成5千分里程碑的球員。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/