大王助拳火腿 打造「左地獄打線」

左打的王柏融加盟後火力強大，使得火腿被日本媒體封為「左地獄打線」。（資料照）

日媒︰爭冠的利器

〔記者吳清正／綜合報導〕日本火腿隊今年網羅王柏融，左打部隊軍容壯盛，被日本媒體封為「左地獄打線」，將是爭冠的利器。

王柏融從分組練習賽到自辦熱身賽，全部7場比賽都有安打，打擊率高達0.625，雖然公辦熱身賽前3場7打數只有1安打，但他很快調整過來，前天對羅德4打數2安打、2打點。

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前天日本火腿先發打線中的左打除了第5棒王柏融，還有1棒淺間大基、2棒西川遙輝、3棒近藤健介和9棒中島卓也，只有中島無安打，其他4人包辦全隊14支安打的10支，打下4分打點，凶猛的打擊火力因而被封為「左地獄打線」。

清宮歸隊後更可怕

淺間和西川是速度飛快的巧打型打者，王柏融和近藤是高打擊率的中長程砲，日前右手腕勾狀骨骨折的新秀清宮幸太郎，則是長打型左打，清宮歸隊後，日本火腿隊的「左地獄打線」還會更可怕。

近年來太平洋聯盟缺乏強力左投，去年達到規定局數的左投只有西武菊池雄星，菊池今年轉戰大聯盟水手隊，沒有足以壓制左打的左投，「左地獄打線」將讓對手更頭痛，日本媒體認為，很可能會掀起一股強大的旋風。

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