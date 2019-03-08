MLB》首度模擬賽 哈波特大轟

哈波加盟費城人首度模擬賽就轟出超大號全壘打，預計後天在熱身賽登場。（資料照，法新社）

預計後天熱身賽初登場

〔記者羅志朋／綜合報導〕哈波剛以破百億台幣超大合約加盟費城人，寫下大聯盟最貴合約紀錄，昨天立即秀一手打擊真功夫給新東家看，首度模擬賽就轟出超大號全壘打，預計後天在熱身賽初登場、擔任指定打擊，對手將是藍鳥。

昨模擬賽在費城人春訓基地進行，哈波面對隊友艾克霍夫，相中一顆曲球，大棒一揮掃出右外野全壘打牆，接著吞K，哈波說，「我感覺很棒，主要是上去看投手投球和球的轉速，適應一下。」

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由於合約近期才敲定，哈波至今尚未在熱身賽亮相，他評估，在熱身賽大概需要40至45個打席來調整，就能迎接例行賽。

哈波生涯在費城人主場市民銀行球場，208打數轟出14發全壘打，去年球季費城人主場平均每場出現近2.4轟，全大聯盟排名第4，算是全壘打產量偏高的球場，或許有助於哈波上演全壘打煙火秀。

對於市民銀行球場，哈波認為，這是一座比較小的球場，在這裡打球感覺很舒服。費城人2008年奪世界大賽冠軍，不過自2011年後就再也沒闖進過季後賽，今年重金網羅哈波，能否帶領球隊重返榮耀值得關注。

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