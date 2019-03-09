全英羽球公開賽》4強對決山口茜 小戴力拚止連敗

戴資穎（見圖）4強戰將對上日本山口茜，力拚終止對戰2連敗。（Badminton Photo提供）

日本山口茜上週拿下德國公開賽3連霸，狀況正好。（歐新社）

戴資穎vs.山口茜

送賽娜13連敗 連5年晉4

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界球后戴資穎昨在全英羽球公開賽，先以直落二收拾世界排名12的華裔美國選手張蓓雯，晚間8強再以21：15、21：19力退世界排名第9的印度好手賽娜，寫下對戰13連勝，連5年闖進女單4強，續朝3連霸邁進。

戴資穎16強賽開局遭遇亂流，一度以1：8落後，不過很快回穩，首局21：15先馳得點，次局21：14再下一城。她表示，「我開始進入狀況的速度有點慢，失誤有點多。」

請繼續往下閱讀...

挑戰3連霸 戴資穎不敢輕敵

8強對上賽娜，戴資穎隨即一掃慢熱毛病，首局最多領先9分，次局更擋住對手頑強抵抗，在19平手時連兩記直線重扣得逞，4強門票到手。

戴資穎在世界各地征戰，所到之處都有不少粉絲為她加油。她透露，十分喜歡在英國比賽，尤其比賽中聽到許多人的加油打氣，打來很開心。至於問鼎3連霸，小戴態度保守，「畢竟我覺得每名選手準備都相當充足。」

世界排名第5的日本名將山口茜，昨在8強以21：16、19：21、21：12擊敗世界排名第7的中國何冰嬌，4強將與戴資穎上演頂尖對決。

戴資穎生涯對戰山口茜雖以7勝6敗略占上風，但最近吞下2連敗，上週在德國公開賽奪下今年首冠的山口茜，近況絕佳，被世界羽球聯盟官網視為全英冠軍熱門。

2組男雙 大戰3局惜敗中國

男雙方面，李洋／王齊麟以20：22、21：16、11：21不敵2017年世錦賽金牌中國劉成／張楠；廖敏竣／蘇敬恒以14：21、22：20、19：21敗給另一中國組合韓呈愷／周昊東，都在16強止步。

對於問鼎全英賽3連霸，戴資穎認為各個選手都準備充足，態度保守。（路透）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/