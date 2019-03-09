佩卓亞復出敲安 林子偉跟進

紅襪林子偉（左）昨接替佩卓亞鎮守二壘，打擊繳出3支1，表現依舊穩定。（資料照，法新社）

紅襪明星二壘手佩卓亞（左）傷癒復出，首打席就敲出安打。（美聯社）

替補3支1 打擊率3成81

〔記者郭羿婕／綜合報導〕牽動紅襪內野佈局的明星二壘手佩卓亞，昨天終於復出，在熱身賽對雙城鎮守最熟悉的二壘、打第1棒，首局首打席就揮出安打，3局上再由林子偉接替防守，也在7局下敲安，目前打擊率達3成81。

佩卓亞能否擺脫困擾多時的左膝舊傷，就從熱身賽來確認狀況，儘管回歸首戰以1：12落敗，但對他而言是值得開心的好開始，唯一守備機會處理得乾淨俐落，又擊出今年首安，並靠火力串聯跑回紅襪唯一分數，也排定下一場先發出賽將是週日迎戰大都會。

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林子偉近日擔任外野手機會多，昨接替佩卓亞守二壘，6局上再移防中外野，打擊繳出3打數1安打，仍維持一定手感。

佩卓亞順利開季與否將影響紅襪佈局，若身體沒問題，就是開季25人名單的不動二壘手，他說：「我知道必須對自己有信心，否則目標就不會實現。」

開季名單預測 林不在其中

大聯盟官網預測紅襪開季25人，佩卓亞名列其中，內野手還包括以一壘為主的莫爾蘭和皮爾斯、游擊手波格茲、三壘手德弗斯，若佩卓亞出狀況，還有經驗豐富的霍特、努涅茲可補上；外野則有想包辦金手套的超強戰力，包括貝茲、班尼泰迪、小布雷德利、J.D. 馬丁尼茲。

官網預測名單並無林子偉，工具人仍以霍特、努涅茲為主，整體與去年冠軍陣容相比，僅牛棚投手變動較大。

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