哈波「轟」動費城 明凌晨DH初登場

哈波（右）加盟費城人掀熱潮，商品和門票銷量瞬間攀升。（資料照，法新社）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕費城人明天凌晨2時於主場迎戰藍鳥，就是強打哈波轉隊後首次出賽，他將擔綱指定打擊（DH），昨天也持續調整狀況，在模擬賽開轟，開啟火熱的比賽模式。

哈波昨於春訓基地進行模擬賽，面對多名小聯盟投手，他首打席就擊出全壘打，狀況調整得不錯。總教練凱普勒表示，希望哈波經過模擬賽這些打席後，確保健康狀態和揮棒節奏，看來一切很順利，明天預計給他1至2打數。

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自2013年起，哈波平均每年春訓都有50打數，而距離3月29日對勇士的主場開幕戰只剩18場熱身賽，哈波應該還能有30到40打數，他說：「若能維持40至45打數，對我很重要，如果達不到也沒關係，可以多看球，盡力調整。」

哈波改披費城人戰袍，旋即掀起熱潮，不僅首秀受矚目，他的3號球衣和T恤、球帽等商品都很暢銷，球衣開賣後24小時的銷量，更躍居所有運動員之最。

費城人新球季比賽預售票也熱賣，球團票務資深副總韋伯指出，簽下哈波當天就賣出10萬張門票，隔天再銷8萬張，上週末追加5萬張，週一又衝出4.5萬張，「哈波吸票機」威力十分驚人。

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