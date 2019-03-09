陽岱鋼回歸先發 王柏融今打虎

巨人陽岱鋼因落枕休兵5天，昨重返先發，持續調整打擊手感。（資料照，取自讀賣巨人隊臺灣粉絲團）

〔記者徐正揚／綜合報導〕因落枕休息5天的陽岱鋼，昨天在對歐力士熱身賽重回先發，守右外野打第7棒，4打數無安打含1次雙殺打，巨人以1：7敗給歐力士，今天兩隊將繼續交手，王柏融則隨火腿作客甲子園對阪神。

陽岱鋼3日因落枕造成頸部不適，對養樂多熱身賽並未上場，也沒隨巨人於5日、6日作客廣島，昨傷癒歸隊守右外野打第7棒，2、4局上各擊出二壘飛球、外野飛球，6局上打成游擊滾地球形成雙殺打，9局上擊出投手前滾地球。

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巨人僅靠坂本勇人轟出首局首打席全壘打得分，表定開幕戰先發菅野智之用83球投4局，雖飆出6次三振，卻於3、4局下各失3分承擔敗投。陽岱鋼在公辦熱身賽共出賽4場，累計12打數擊出5安含1轟，打擊率4成16。

火腿原訂7日對羅德，比賽因雨取消，球隊改在室內練球，今天將在甲子園對阪神，也是王柏融於日職公辦熱身賽第2次在客場出賽，能否維持6日4打數2安打2打點的手感是觀賽重點。

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