他山之石／新版入札制 菊池搶頭香

菊池雄星與水手簽下總值5600萬美元的4年約，是透過新版入札制挑戰大聯盟的第一人。（資料照）

美職對中職轉隊協定昨定案，該協定與日、韓職入札制度相同。就拿美職對韓職的入札制度來看，舊版入札期間為每年11月1日至隔年3月1日，去年7月簽訂新版協定，時間縮減為每年11月1日至12月5日，由球員經紀人與美職球團洽談。

轉隊費部分，以超過5000萬又1美元的保障合約為例，這份合約在2500萬美元以下的部分，美職球團須支付合約總值的20％，給該球員母隊做為轉隊費；在2500萬又1美元以上、5000萬美元以下的部分為17.5％，5000萬又1美元以上的部分則是15％。

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若保障合約總值在2500萬美元以下，轉隊費為20％；若保障合約在2500萬又1美元以上、5000萬美元以下，這段金額區間的轉隊費為17.5％；如果簽小聯盟合約，美職球團應支付轉隊費為簽約金的25％。上述規定金額，美職對韓職、對日職都是一樣的。

姜正浩（資料照）

前西武獅左投菊池雄星是首位透過新版入札制度，挑戰大聯盟加盟水手的日職選手。從韓職直攻大聯盟的韓將姜正浩、柳賢振、朴炳鎬、金賢洙，則是經由舊版入札制度開啟赴美之路。（記者羅志朋）

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