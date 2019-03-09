梅奧大三元首刷禮 台銀季後賽出局

達欣洋將梅奧（右）昨締造本季SBL首次「大三元」，也是史上第8人。（記者陳志曲攝）

台銀昨輸球後確定戰績連續3季墊底，無緣季後賽。（記者陳志曲攝）

本季首見 史上第8人

〔記者林岳甫／新北報導〕難以忘記前役被富邦勇士逆轉的痛，達欣洋將梅奧昨展現主宰力，僅上場24分鐘就締造第16季SBL首次「大三元」，也是史上第8人，率隊以101：83大勝台銀，更讓台銀篤定連3季敬陪末座。

達欣前役遭富邦洋將米歇爾末節最後10秒完成「三分打」，吞下本季對戰首敗。梅奧昨討回顏面，首節進帳16分、8籃板及4助攻，他說：「我對於前役輸2分相當不開心，今天在場上只想著如何幫助球隊贏球，更要全力備戰季後賽。」

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梅奧：4失誤很不滿意

梅奧以24分、13籃板及10助攻寫下大三元紀錄，也是自王志群、田壘、蘇翊傑之後，達欣隊史第4位完成大三元的球員。不過，梅奧賽後十分平靜，「我覺得自己可以打更好，對發生4次失誤非常不滿意。」

台銀連3季墊底確定

台銀昨輸球後，戰績6勝23敗，即使最後7戰全勝，也無法追上現在第6名裕隆的14勝，篤定無緣季後賽。台銀本季雙洋將從開季史密斯、伍茲組合，期間換羅德尼、史佩斯，直到現在的天使、泰勒，無論怎麼換，洋將始終對球隊幫助有限，成為戰績不振的主因。

天使昨僅拿9分，泰勒進帳8分，即使本季狀元陳昱瑞攻下個人新高21分，老將張博勝斬獲17分，仍難以掩蓋洋將不夠力的事實。

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