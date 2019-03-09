感染強森「氣」場 璞園止瀉逆襲

璞園洋將強森（前）昨繳全方位數據，率隊逆轉金酒奪勝。（記者陳志曲攝）

刷本季最長4連勝

〔記者林岳甫／新北報導〕璞園洋將強森昨維持一貫拚勁，繳出26分、18籃板、4助攻及6抄截的全方位數據，率隊以77：73力退金酒，中止對戰4連敗，也追平球隊本季最長的4連勝。

強森1月加入璞園時，每當在場上遇到不如意事，就會對一旁廣告看板出氣，讓許多本土球員誤會是否是對他們表現不滿。不過，隨著時間的相處，眾人發現原來強森只是想幫助團隊成長及贏球，而這股衝勁更逐漸感染所有人。

請繼續往下閱讀...

金酒5連敗 1勝難求

璞園主帥麥班達認為，強森確實提升團隊拚戰意志，本季每當陷入大幅落後，往往會一瀉千里，以輸球收場，但昨天開局被金酒打出15：2猛攻，強森就用出色球技及拚勁，帶領隊友持續努力，完成逆轉秀。

金酒洋將夏普雖繳24分、20籃板，本季個人第二度「雙廿」，但末節讀秒階段連兩波進攻失手，只能接受球隊5連敗及下半季4戰1勝難求的事實。執行教練吳俊雄表示，球員得想辦法走出這段低潮，要克服連敗和爭季賽排名的巨大壓力。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/