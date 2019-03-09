豪特訓外線投射 自爆開季有退意

林書豪最近陷入低潮，今將尋求谷底反彈。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕林書豪最近陷入低潮，還自爆開季曾因傷痛纏身考慮提前退休，所幸信仰堅定的他很快轉念，強調身價不該由外人評斷。台灣時間今上午9時客場挑戰鵜鶘，豪小子尋求谷底反彈，協助暴龍中止2連敗。

今早客場出戰鵜鶘

林書豪2月中從老鷹轉戰東部爭冠勁旅暴龍，不過近兩場嚴重失常合計僅拿3分，且改披暴龍戰袍後三分線出手17次還未開張，低迷手感生涯罕見，昨練球後他特地留下加強外線投射，他說，「我必須從心態改變做起，找回過去的攻擊自信。」

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林書豪強調他仍會保持侵略性，不斷出手直到進球，投籃教練有句口頭禪叫「下球一定進」，這就是他當下的想法。暴龍總教頭納斯則表示，雙方亟待磨合，球隊仍在為他找出最適合進攻模式，而林書豪能待在聯盟這麼久，肯定很快調整適應。

季初傷痛纏身低潮

「籃球是美妙的運動，也是心碎源頭。」林書豪與球迷網路互動時坦承，多次因膝傷等問題想放棄NBA，也因如此，30歲的他不再把身體健康視為理所當然，「我向上帝禱告，希望透過籃球帶給神榮耀，從挫折中學習。」即使出現負面聲浪，他也不在意酸民看衰，強調一切掌握在自己手中。

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