里拉德51分白工 雷霆照樣橫掃

雷霆兩巨頭魏斯布魯克（右）和喬治（左）聯手攻下69分，於延長賽擊敗拓荒者。（美聯社）

拓荒者一哥里拉德（右）昨狂砍51分。（美聯社）

魏少+喬治 聯手轟69分

〔記者粘藐云／綜合報導〕賽前戰績相同的雷霆與拓荒者昨碰頭，拓荒者一哥里拉德狂砍51分，但雷霆兩大巨頭魏斯布魯克和喬治聯手攻下69分，率隊在延長賽以129：121獲勝，雷霆戰績40勝25負，排名上升到西部第3。

魏少昨繳全隊最高37分，喬治32分，兩人表現亮眼，都是年度MVP的熱門人選。雷霆教練唐納文說：「我為喬治感到開心，上季只是過渡期，現在他已經適應了，也打出生涯最好的表現。」

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喬治本季場均28.6分、8.1籃板，都是生涯最佳，而媒體也詢問，若今年MVP他能投票，他會選誰，唐納文打起太極笑說：「我沒有投票權。」

命中率低 拓荒者敗因

里拉德昨攻下本季新高51分，但團隊命中率只有39.4% 種下敗因。昨輸球後，拓荒者本季與雷霆4場例行賽慘遭橫掃，里拉德說：「這些年和他們交手都像戰爭一樣，充滿身體對抗，還有碎念，今天也一樣。」

「字母哥」亞德托昆波昨摘下29分、12籃板，率公鹿以117：98輕取溜馬，續穩坐聯盟龍頭。狀況相當好的字母哥也開玩笑說：「目前感覺非常好，因為我上網買了一些全新的身體零件。」

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