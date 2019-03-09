UBA》女籃4強不動霸權 文化爆冷淘汰

世新後衛陳育緹好手感延續，昨對文化再飆出30分。（記者粘藐云攝）

世新陳育緹 狂砍30分

〔記者粘藐云／台北報導〕UBA大專籃球聯賽公開女一級6強決賽昨率先登場，世新大學在後衛陳育緹飆30分帶領下，以81：73擊敗文化大學，這也是文化女籃隊史首度無緣4強。

UBA公開女一級取預賽前6名晉級決賽，前兩名北市大學及佛光大學直接晉級4強，由文化、世新、台灣師大及成功大學爭奪最後2張4強門票。

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前役對輔大狂砍11顆三分球的陳育緹，昨三分球8投5中，進帳全場最高30分，她表示沒想到會領先這麼多，但從熱身開始，全隊氣氛很好，「我相信我們會贏，場上的溝通、防守都比前面幾個階段好很多。」

長年稱霸UBA的文大，今年陣容大幅異動，由徐玉蓮、戴宜庭扛起球隊領袖，其餘選手大多為大一球員，教練鄭慧芸說：「這屆用了7名大一球員，對我們來說，是很大挑戰。」

戴宜庭攻下全隊最高20分，徐玉蓮18分，帳面成績不差，但鄭慧芸認為，兩人還不習慣從輔佐的角色轉換成領袖，也有磨練空間。文大自81學年開辦以來拿過19冠，今年為隊史27年來首度無緣4強，鄭慧芸也扛起輸球責任，認為訓練上得再調整。

台灣師大 重返4強

去年跌出4強的台師大，在隊長劉惠茹繳出全隊最高15分及陳雅彤14分帶領下，以91：41大勝成大，重返4強之林。劉惠茹坦言，前幾階段壓力比較大，但慢慢磨合調整下，狀況越來越好，尤其預賽中斷文大60連勝，大幅提振士氣。

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