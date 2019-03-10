相差21歲的對決 曾仁和解決一朗

曾仁和（見圖）昨中繼2局無失分，還解決傳奇名將鈴木一朗。（資料照，記者郭羿婕攝）

45歲的一朗（見圖）面對曾仁和投球，擊出滾地球出局。（資料照，法新社）

投出6上6下 奪中繼成功

〔記者林宥辰／綜合報導〕去年陷入低潮的小熊隊曾仁和，今年熱身賽要力拚重返大聯盟機會，昨他面對水手隊中繼2局無失分，還和傳奇名將鈴木一朗對決，讓一朗擊出二壘方向滾地球出局。

24歲的曾仁和與45歲的鈴木一朗相差21歲，一朗1994年效力歐力士拿到洋聯安打、打擊王時，他才剛出生，如今兩人在熱身賽同場較勁，雖僅有1打席，但也難能可貴。

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曾仁和擺脫前兩場熱身賽低潮，中繼2局讓水手打者6上6下，首局讓鈴木一朗出局之後，還三振去年單季26轟的強打海尼格。3局下曾仁和續投，解決布魯斯、英卡納西恩等強打，合計2局好投，熱身賽首度無失分，小熊終場9：3贏球，曾仁和進帳今年熱身賽首次中繼成功。

陳偉殷原訂台灣時間今天上午要掛帥迎戰國民，不過昨稍後馬林魚更改，今天預計改由羅培茲先發，陳偉殷可能改投模擬賽。陳偉殷前兩次熱身賽出賽，防禦率達24.30，即使總教練馬丁利仍肯定其投球內容，當地媒體已有建議讓他轉任後援的聲浪。

首度參與遊騎兵大聯盟春訓的黃暐傑，昨則遭洛磯隊痛擊，被威爾克擊出再見安打，吞下熱身賽首次救援失敗和敗投，遊騎兵在打擊混戰中以10：11落敗，黃暐傑熱身賽合計出賽2場、2局，防禦率9.00。

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