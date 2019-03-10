搶開季名單 林子偉攻守進化

紅襪林子偉昨敲出二壘打，還策動2次雙殺，攻守俱佳。（資料照，今日美國）

〔記者林宥辰／綜合報導〕紅襪林子偉延續火熱手感，昨迎戰金鶯又擊出二壘安打，熱身賽累計打擊率達3成75，攻擊指數突破1以上，攻守表現讓他有本錢卡位開季名單。

敲二壘打、打回1打點

林子偉昨擔任先發第8棒、游擊手，和二壘搭檔霍特共同策動兩次雙殺，打擊則是3打數1安打，2局上他從先發投手凱許納手中擊出二壘打，帶有1分打點，熱身賽至今累計6打點，長打率則高達6成67。紅襪昨役則以2：4不敵金鶯。

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林子偉熱身賽至今不僅打擊手感維持高檔，守備也遊走二壘、游擊和外野，展現工具人優勢，有美國媒體認為，林子偉已從僅靠腳程的內野手進化，現已成為具中長程火力的打者，對紅襪是一大優勢。

不過，大聯盟官網預測開季會待在大聯盟的台灣野手，目前並無林子偉，僅張育成1人。昨張育成未出賽，但累積打擊率3成、1轟和5分打點，也十分亮眼。印地安人當家游擊手林多仍在養傷，張育成若把握機會，有機會成為開季先發游擊手。

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