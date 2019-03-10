三分球破繭而出 「豪」釋壓飆14分

林書豪（右）昨終於投進三分球，壓力大減，繳出加盟暴龍以來最高的14分。（今日美國）

雷納德（左）昨攻下31分，助暴龍終止2連敗。（今日美國）

林書豪披龍袍後 寫得分新高

〔記者林岳甫／綜合報導〕歷經三分球17投都落空的低潮，林書豪昨天終於砍進2顆三分球，攻下加入暴龍後個人新高14分外帶3助攻，搭配主控羅利13分、11籃板與12助攻，生涯第14次「大三元」，及一哥雷納德斬獲31分，暴龍以127：104大勝鵜鶘，終止2連敗，只差1勝將可連6季晉級季後賽。

林書豪轉戰暴龍，定位便是擔任替補陣容的控球後衛或得分後衛，即使因水土不服，場均得分從老鷹時期的10.7分降至6.3分，暴龍主帥納斯依舊願意給他發揮空間。

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前役僅上陣11分鐘拿2分的林書豪，這次未辜負教練期待，上場時間翻倍至22分鐘，出手9次命中6球，包括2顆三分球，告別連5場得分個位數的低迷。他說：「我這場感覺不錯，在場上就是保持侵略性，而教練不斷給我信心及上場機會，能投進三分球更讓我壓力大減。」

暴龍首節打完還落後2分，翻轉戰局關鍵為雷納德在上半場強勢攻下24分。他說：「我們第一節打得太軟弱，我的工作是以身作則，把強硬表現展現給隊友看，這是我一直努力的事情。」

暴龍止連敗 差1勝晉季後賽

暴龍戰績47勝19敗，雖落後東部龍頭公鹿2.5場勝差，但只要明日客場對熱火再下一城，將成為繼公鹿後，本季第2支晉級季後賽的隊伍。林書豪也將自2016年效力黃蜂後，迎來生涯第4次季後賽，他得把握所剩的季賽，持續展現進攻侵略性並積極融入團隊，站穩主要輪替陣容。

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