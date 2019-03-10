K湯9記三分球 勇士整肅有成

K.湯普森（右）復出飆進9記三分球，助勇士終止主場2連敗。（美聯社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕西部龍頭勇士前役遭塞爾提克羞辱，全隊記取這場近五季主場最慘戰役的教訓，昨天谷底反彈，痛宰西部第2的金塊，缺席兩場的K.湯普森復出，飆進9個三分球，攻下全場最高39分，助隊以122：105終結主場2連敗。

前役以33分之差不敵綠衫軍，創下總教練柯爾接手勇士後主場最慘一役，這支尋求3連霸的隊伍近期練球時格外嚴肅，互相溝通、看影片檢討，目標是做好細節、防守與快攻。昨順利反彈，柯爾認為是子弟兵自尊心使然。

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湯普森因右膝痠痛缺席2場，昨歸隊後三分外線11投9中，手感發燙，上半場就有27分進帳；隊友也繳出水準之作，杜蘭特26分、6助攻，卡森斯攻守俱佳，有13分、6阻攻與3抄截表現。

柯瑞命中率不佳，16投僅6中，攻下17分，另有7次失誤。但他昨天賽前有另一任務，去年底他接到9歲女孩萊莉來信，希望柯瑞簽名鞋款能有女款，昨天是美國時間國際婦女節，採納女孩建議的柯瑞，讓女孩親自設計鞋墊，與廠商推出新配色鞋款，萊莉昨到主場觀賽，柯瑞賽前與她相見歡合影。

柯瑞（右）回應女孩建議，答應讓她設計鞋墊，兩人昨賽前相見歡。（取自UA官方推特）

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