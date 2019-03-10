火箭拉尾盤 創7連勝本季最長

哈登（中）帶傷上陣繳出31分，助火箭拿下本季最長7連勝。（今日美國）

〔記者粘藐云／綜合報導〕近期狀況火燙的火箭昨在主場迎戰七六人，一哥哈登帶傷飆出31分，率隊以107：91締造本季最長的7連勝，戰績40勝25負，排名上升到西部第3名。

哈登在第2節和西蒙斯發生碰撞，右手腕不適退場治療，短暫休息後又回到場上，但不影響他的表現，全場攻下31分、10籃板、7助攻，賽後緊急到醫院進行例行檢查。主帥丹東尼表示，「哈登的手腕一直都有痠痛狀況，今天碰撞怕讓傷勢加劇，先去醫院檢查。」

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火箭上半季遭遇傷兵困擾，後衛保羅缺陣15場，中鋒卡培拉缺席19場，一度滑落到西部8名之外，這也讓球團對球員健康狀況更謹慎。明星賽後，火箭傷兵陸續歸隊，丹東尼說：「卡培拉、哈登及保羅能健康出賽時，我們很難被擊敗。」

七六人T.哈里斯攻下全隊最高22分，西蒙斯繳出15分、10助攻、9籃板「準大三元」，但全隊三分球26投僅3中，無法與火箭的火力比拚。

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