SBL》5000分第一人 呂政儒紀錄夜不完美

呂政儒成為SBL「5000分俱樂部」第一人，裕隆卻苦吞4連敗。（記者林正堃攝）

呂政儒（左）達成5000分里程碑，老婆獻吻祝福。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕「男模」呂政儒昨進帳15分，生涯總得分達5002分，成為SBL史上首位「5000分俱樂部」成員，裕隆卻因洋將桑尼、B.戴維斯合作出問題，以78：92不敵富邦勇士，吞下4連敗，戰績14勝16敗，只優於無緣季後賽的台銀6勝23敗。

裕隆4連敗 呂更想贏球

呂政儒1月對台啤之戰，打破「少俠」田壘保持的紀錄4883分，成為聯盟得分王；昨再接再厲締造紀錄，只是兩次紀錄之夜，裕隆都輸球。呂政儒很開心能完成全新里程碑，相信只要繼續奮戰，就能不斷把得分紀錄向上堆高，但輸球令他耿耿於懷，「輸球確實美中不足，我還是數據擺一邊，贏球比較重要。」

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B.戴維斯今可能走人

裕隆戰績低迷並非沒有原因，農曆新年期間把場均17.4分、15.8籃板的道森開除，改找打過金酒、達欣、台啤的B.戴維斯。不過，戴維斯在2017年的第14季弄傷左腳阿基里斯腱，身手早已不如過往，昨僅拿6分、4籃板，至今場均8.4分、6.4籃板，恐怕會在今天收到解約通知。

此外，昨場外下大雨，讓板橋體育館地板出現「反潮現象」，裕隆、富邦為避免球員受傷，都在賽前提出抗議。聯盟趕緊把冷氣溫度調降，試圖改善濕滑問題，使原訂下午5點開打的賽事延宕1小時才開戰。

板橋體育館昨因地板反潮，兩隊總教練確認後決定延後開打時間。（記者林正堃攝）

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