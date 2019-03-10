SBL》金酒怪招出盡「鍊」出下半季首勝

夏普連2場締造「雙二十」，金酒總算帶回下半季首勝。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕深怕一直輸球的金酒執行教練吳俊雄，昨索性出怪招改運，並靠著洋將夏普繳24分、21籃板，連兩場締造「雙二十」，以73：71擊敗台啤，贏得下半季首勝，更終結聯盟龍頭台啤4連勝。

金酒上半季最後一戰落敗後，下半季又是4場全輸，吞下本季最長5連敗。吳俊雄在農曆年期間換新鍊子，昨決定換回原本的鍊子，試圖找回原本運氣，此舉終於率隊開胡止敗，他說：「終於贏球了，我這陣子出了很多怪招，不打領帶及換鍊子，只希望能趕快贏球。」

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金酒近期一勝難求的主因為防守及進攻於關鍵時刻容易當機，而他們連敗期間，場均失分高達89.6分。不過，昨將聯盟進攻火力最強的台啤壓低至71分，成了贏球關鍵。只是，金酒最後仍贏得險象環生，吳俊雄認為，子弟兵要記取教訓，不能因大幅領先就只自己玩，必須努力執行教練團設定的戰術。

台啤昨在三分線出手25次僅命中4球，主帥周俊三坦言，「我們的贏球企圖心明顯不如對手，且射手群的手感又跟外面的天氣一樣冷。」

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