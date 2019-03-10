雙雄提仲裁 兄弟畫下「薪」句點

繼周思齊（右）之後，陳子豪（左）明天也將向聯盟提出薪資仲裁，目前決定提出仲裁的都是兄弟球員。（資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕繼桃猿、富邦悍將後，中信兄弟可望成為開季前第3支完成談薪的球隊。

兄弟只在元月21日春訓開訓時，公布彭政閔、林智勝2位球星的談薪結果，彭政閔的球員合約延長1年，今年月薪70萬元持平，林智勝簽下1+1年新約、月薪不公布但推測有40萬元，此後遲未公布任何進度。

領隊劉志威指出，談薪作業其實昨天以前已完成，除了2月底就提出仲裁的周思齊，只剩陳子豪沒有達成共識，按照球團規劃，一旦與陳子豪談妥就立刻公布，既然他也決定提出仲裁，球團將立刻彙整資料，今天將公布談薪結果。

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據了解，兄弟對周思齊開出月薪55萬元持平、對陳子豪開出加薪6萬元至28萬元的條件，都不被經紀公司接受。劉志威表示，不便對數字做出回應，但球隊去年戰績墊底，調薪空間有限，在整體考量下，球團已釋出最大善意。

兄弟昨天在自辦熱身賽對韓職樂天巨人，派出以二軍為主的陣容，兩隊打完6局以6：6三度打平，兄弟7局上重啟攻勢，以2保送、2安打搶下關鍵2分，9局下再守住樂天1出局滿壘的反撲，以8：6險勝，今天將以一軍陣容在公辦熱身賽亮相。

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