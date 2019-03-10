江辰晏「心」改變 可望連莊開幕戰

江辰晏（資料照）

〔記者郭羿婕／台南報導〕獅隊左投江辰晏去年大豐收，好表現與「心」改變看得見，甫獲2年合約，也有機會連2季榮膺開幕戰先發。

去年大豐收 交流賽驚豔

江辰晏去年大躍進，抱回生涯新高的8勝（4敗），防禦率3.46，季後台日交流賽和今年2月對西武「雙獅會」也投得出色，本季月薪就從12.5萬升至22萬元。

江辰晏去年首度擔綱獅隊開幕戰投手，今年春訓狀況也不俗，他說：「依去年準備的模式，身體各方面都跟得上進度，今年特別往這方向加強，調整得還不錯，現在比賽已投到75球，希望下一場可丟到80球以上。」

請繼續往下閱讀...

江辰晏在交流賽表現令人驚豔，他則認為季賽才是真正的開始；儘管總教練黃甘霖認為現在談開幕戰人選還太早，不過江辰晏頗受看好能打頭陣，他說，若扛重任當然是種肯定，也會期待，但順其自然就好，照常盡全力準備，「哪一場都可以，還沒想那麼多，就先調整。」

自信把玩球 蔗總給正評

黃甘霖指出，前年看江辰晏投球內容就不會差到哪去，本來就有能力，只是現在心理素質不一樣了，更成熟穩定，在場上就會展現自信和大將之風，知道自己該做什麼、要投什麼球，懂得玩球而不只是丟球，「依今年狀況，他一定會比去年更好。」

中職公辦熱身賽原定昨開打，但首場在台南球場的獅猿戰因雨取消，獅隊今天下午2時繼續在台南迎戰中信兄弟，將由洋投羅里奇先發，所有熱身賽也都由Eleven Sports轉播。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/