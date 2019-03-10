獅別有用心 不排除3土投先發

獅隊先發佈局傾向採3名本土投手，潘威倫（前）將加入競爭行列。（資料照）

〔記者郭羿婕／台南報導〕缺乏本土先發強投是近年國家隊一大問題，中職也需要更多獨當一面的土投，獅隊就希望培養更多土投挺身而出，不排除將1名洋投拉到後援，採3名本土先發。

獅隊總教練黃甘霖表示，中職近年外籍投手水準都不錯，不輸日、韓職，當然有助提升球賽精彩度，但洋將畢竟只是過客，長期來看仍要多用本土投手，對台灣棒球才有幫助。

先發輪值大多是「3洋2土」，黃甘霖則說，若本土先發投手狀況沒問題，搞不好輪值會用3土投，並安排1名洋投到牛棚，「多個位置給本土表現，未來國際賽也可以多個人選，不然每次打國際賽都很難找先發投手，這是必須討論的問題。」

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獅隊現有羅里奇、奧斯丁、瑞安、知念廣彌4洋投，本土輪值也有江辰晏、施子謙、潘威倫等人競爭。黃甘霖指出，等熱身賽打完才能規劃陣容，尤其先發投手還需要拉長局數和用球數，觀察續航力，「有些人調整進度較快，誰狀況好誰先上，投、野手都一樣。」

其中，古林睿煬和洪心騏都掛傷號，前者右肩緊繃不適，3月底才會開始傳接球，後者右肘內側肌腱發炎，已在牛棚練投50球，但趕不上開季。

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