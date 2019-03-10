HVL》不讓瑞芳被遺忘 瑞工殺進冠軍戰

瑞芳高工擊敗華僑高中前進冠軍戰。（記者陳志曲攝）

瑞芳高工教練邱得全情緒激動為球員喝采。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕107學年度高中排球甲級聯賽，男子組黑馬瑞芳高工昨在準決賽以3：1扳倒強權華僑高中，隊史首度闖進4強就殺進冠軍戰。

華僑首局以25：16先馳得點，第2局起瑞工急起直追，以25：18、25：19、25：21連下三城逆轉戰局。

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6強中最矮 神逆轉僑中

平均身高僅177.2公分的瑞工，為6強中最矮，但陣中多為高三球員，戰力平均，隊史首度闖進6強後續寫奇蹟，先扳倒曾文農工，又在4強賽擊敗手握10座冠軍的華僑，晉級冠軍戰。

率領子弟兵迎戰自己的母校，瑞工教練邱得全坦言壓力很大，但不論最後誰進到冠軍戰，都是值得祝福的事情，「起初沒想到會贏，畢竟對手實力高於我們，但我告訴球員，一步步慢慢來，打好自己的球，也觀察對手弱點，並採用小球戰術打亂他們的節奏。」

球員表現好，邱得全在場邊相當激動，用各種動作激勵選手，賽後也滿頭大汗。他感性地說，瑞芳是個被大家遺忘的地方，很感謝球員帶給瑞工各種不放棄的精神。

打到腳抽筋的瑞工攻擊手郭家銘表示，首次打到冠軍戰，心情相當興奮，「起初沒有設定目標，進4強後拚就對了。」

決戰豐商 力阻6連霸

另一場準決賽，挑戰6連霸的豐原高商以25：21、25：19、25：13擊敗屏榮高中，晉級冠軍戰。

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