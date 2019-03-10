HVL》許菀芸穩若「超跑」 挺中山工商爭后

中山工商高一攻擊手許菀芸（右）跳起扣殺。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕107學年度高中排球甲級聯賽準決賽，昨在台北市立大學天母校區登場，中山工商以25：20、25：20、25：22擊敗鶯歌工商，冠軍戰將碰上衛冕軍東山高中。

中山昨率先搶下2局聽牌，不料第3局出現亂流，一度落後，關鍵時刻高一攻擊手許菀芸挺身而出，助隊拿下勝利。對於場上危機處理，中山教練林靜怡認為，是自己在關鍵時刻調度不夠周延，讓她學到一課。

許菀芸本季為企排極速超跑隊一員，與學姐們的較量讓她成長許多，林靜怡也給予她肯定，「她是個很謙虛的球員，在學校也虛心接受學姐指導，一直保持學習的心態，場上表現也很穩定。」

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鶯歌雖不敵中山無緣爭冠，但闖進4強已是隊史最佳成績，教練劉忠賢認為，球員太想贏，反而放不開，對於季軍戰，他說：「對上華僑是新北內戰，彼此交手多次，球員的臨場反應會是重點。」

高一的U17國手甘可慧也是鶯歌闖進4強功臣之一，她表示，國際賽遇到很多高大對手，讓她收穫很多；186公分的她是男排好手甘明修的妹妹，談起兩人互動，她說：「我的比賽哥哥每場都會看，會給我鼓勵。」

另一場準決賽，東山高中以25：18、25：20、25：12力克華僑高中，將挑戰隊史首次三連霸。

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