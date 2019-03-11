頂住壓力逆轉勝 東山女排3連后

東山高中女排於HVL完成三連霸。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕107學年度高中排球甲級聯賽女子組冠軍戰，東山高中以30：32、25：18、25：22、25：18擊敗中山工商，完成隊史首度三連霸。

温以勤帶動反攻 獲選MVP

衛冕軍東山昨碰上手握11冠的中山，先以30：32丟掉第1局，即便從落後開始打起，東山仍信心十足，教練康金塗認為，這是日本移訓的成果，「在日本時，很多比賽都從落後打起，球員在這樣訓練下，能頂住壓力。」

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東山高中女排以3:1擊敗勁敵中山工商，首度於HVL完成三連霸。（記者林正堃攝）

東山高中女排以3:1擊敗勁敵中山工商，首度於HVL完成三連霸。（記者林正堃攝）

東山高中隊長温以勤，昨獲選為HVL女子組冠軍戰最有價值球員。（記者林正堃攝）

康金塗提到，隊長温以勤的狀況回穩為贏球關鍵之一，「開賽時她很緊張、放不開，後面情緒放鬆，才帶起球隊氣勢。」温以勤則說：「因為前兩天手感沒有很好，才會有點緊張，到後面有慢慢找回節奏。」

挑戰隊史首度三連霸，康金塗坦言，這段期間壓力很大，他告訴球員要「簡單生活」，「平時在隊上只能用半小時手機，但準備決賽期間，球員自動交出手機，專心在訓練上。」

中山、僑中 分居2、3名

女子組季軍戰，華僑高中和鶯歌工商進行5局激戰，最終僑中以25：15、25：27、21：25、25：23、15：6拿下逆轉勝。

僑中教練陳婉菁表示，落後時提醒球員，畢竟這是她們在一起打的最後一場比賽，應該不想以輸球收場，最後打出凝聚力，成功收下逆轉勝。

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