邱得全12年耕耘 瑞芳高工男排寫「東北角奇蹟」

邱得全頂著招牌光頭，率領瑞芳高工寫下奇蹟，隊史首度闖進冠軍戰。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕本屆男子組黑馬瑞芳高工，隊史首度打進HVL決賽，一路殺進冠軍戰，教練「光頭王」邱得全在瑞工深耕12年，今年打出亮眼成績，雖在冠軍戰鎩羽而歸，但他說：「向對手好好學習，下次我一定會再回來！」

曾為曼谷亞運銅牌國手

邱得全是前國家隊舉球員，也是1998年曼谷亞運銅牌成員，招牌光頭是他的最大特色。過去他曾執教MIZUNO，後來前往瑞工擔任教練，熱愛排球的他，致力於排球推廣，不僅自己設立粉絲頁分享資訊，也曾親自到外地指導年輕球員。

請繼續往下閱讀...

瑞芳高工前天擊敗華僑高中，前進冠軍戰。（資料照，記者陳志曲攝）

過去瑞工隊史最佳成績為12強，今年上演「東北角奇蹟」一路殺進冠軍戰，前役扳倒10冠強權華僑高中，邱得全說：「一進到決賽場館，我就先拍了張照片，這是美夢成真的感覺。」

亞軍班底 苦熬3年圓夢

在瑞工執教的歲月，曾面臨招生不易的困境，邱得全仍堅持下去，今年帶領這批苦熬3年的高三球員打出佳績，他說：「我不會說我們是黑馬，這次的成功也絕對不是僥倖，是孩子們努力來的，這次拿下亞軍，希望能讓外界關注到瑞芳這個地方。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/